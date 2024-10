'Numa campanha, só não vale perder', diz aliado de Lima para favorecer candidata em Parintins

"Numa campanha, só não vale perder, o resto". A frase foi dita pelo ex-diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), Armando Silva do Valle, em uma reunião em agosto para definir estratégias para favorecer a candidata Brena Dianná, do União Brasil, que disputa a prefeitura em Parintins. Ele foi exonerado depois que as suspeitas de interferência indevida na eleição vieram a público.

Membros da cúpula do Governo do Amazonas se reuniram no início de agosto e conversaram abertamente sobre como usar a Polícia Militar a favor da campanha de Brenda.

"Uma campanha de prefeito ele (Wilson Lima) tem que pegar todo o pessoal da Cicom e trabalhar, como ele fez pra governador", segue o ex-diretor-presidente da Cosama, que comanda a reunião. A Cicom é a Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar.