Em último ato antes do 1º turno, Lula participará de caminhada na Avenida Paulista com Boulos

A expectativa é que o presidente passe o dia na capital paulista. No domingo, 6, ele vai a São Bernardo do Campo, vizinha a São Paulo, para votar.

A previsão é que Lula participe do ato na Paulista, que terá início às 9 horas no sábado. A candidata a vice na chapa de Boulos, Marta Suplicy (PT), também estará presente.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fará um último ato pela campanha do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) na disputa pela Prefeitura de São Paulo antes do primeiro turno e participará do evento "Caminhada da Vitória" na Avenida Paulista no sábado, 5. A ida do chefe do Executivo ocorre após insatisfações de dentro do PT e de campanhas aliadas com Lula por uma suposta falta de atuação do petista no pleito municipal.

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na semana passada, o petista cancelou as viagens que faria para promover candidatos do Estado de São Paulo nas eleições municipais.

A agenda ao lado de Boulos será a última do chefe do Executivo federal antes do primeiro turno e após uma série de cancelamentos da presença de Lula em eventos do psolista.

Inicialmente, o presidente iria participar de uma caminhada com Boulos no Grajaú no último dia 28. Porém, a agenda foi desmarcada. Já na quarta-feira, 2, era esperada a participação de Lula em uma live com o psolista, mas o petista adiou. A justificativa dada foi o problema técnico que o chefe do Executivo teve em seu avião de volta do México a Brasília, na terça-feira, 1º.

O presidente, então, reagendou a participação na transmissão ao vivo com Boulos na quinta-feira, 3. "Queria te dar parabéns pela beleza da campanha que fez até agora. Queria dizer para você que estarei no sábado na frente do Masp na Paulista, às 11h", disse Lula na live da quinta. "Estou confiante. Estou confiante por muitas razões. Quero pedir a todos que já votaram em mim, votar no Boulos."

No início da campanha eleitoral, era esperada a presença de Lula em alguns eventos em São Paulo e em cidades que formam o ABCD paulista para promover os candidatos do PT. Em São Bernardo, por exemplo, retomar o poder no município seria um símbolo importante para o presidente e para o partido.