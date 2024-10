Debate: Boulos diz que fez exame toxicológico e exibe documento

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) exibiu, durante o debate da TV Globo desta quinta-feira, 3, o resultado negativo de um exame toxicológico após Pablo Marçal (PRTB) acusá-lo de uso de drogas.

A discussão entre os dois começou quando Marçal questionou se Boulos vai defender o MST ou a GCM em caso de invasão de propriedade. "Em uma invasão de propriedade privada, você vai ficar do lado do MST ou GCM? Como você vai fazer para lidar com o conflito de interesse?".

Em resposta, Boulos diz ter "o maior orgulho de ter atuado no Movimento Sem-Teto" e "que nunca invadiu a casa de ninguém". "O que o movimento fez foi pegar imóveis ilegais, abandonados, com mais dívida de imposto do que o valor do próprio imóvel e transformar em moradia. Não fiz esquema enganando as pessoas como você fez na África, garantimos casa para as pessoas".