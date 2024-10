Maioria do STF diz que absolvição no tribunal do júri pode ser anulada se contrariar provas

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quarta-feira, 2, para reconhecer que o julgamento do Tribunal do Júri pode ser anulado se o réu for absolvido quando houver provas suficientes para a condenação.

Um dos quesitos que permitem a absolvição no Tribunal do Júri é a clemência, ou seja, os jurados reconhecem que houve o crime (materialidade) e que a autoria está comprovada e, ainda assim, decidem não condenar o réu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os ministros não conseguiram chegar a um acordo sobre a tese do julgamento, por isso o desfecho foi adiado. Foram apresentadas seis propostas, com variações pontuais.