Debate: Nunes defende concessão de serviço funerário, criticada por adversários

José Luiz Datena (PSDB) afirma que essa foi uma medida criticada quando ele ainda era apresentador de TV, "Tem cara que apresenta propostas aqui que eu denunciei no meu programa na Rádio Bandeirantes, sobre essa questão dos cemitérios que eu era contra. Antigamente, você pagava R$ 800 para enterrar um ente querido, hoje você paga mais de R$ 4000".

O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), defendeu a concessão do serviço funerário após sofrer críticas dos adversários no debate da TV Globo desta quinta-feira, 3.

Ele também defende o serviço prestado pelas empresas responsáveis após a concessão. "Era terrível aquele serviço funerário. Uma corrupção danada. Os cemitérios abandonados. Agências funerárias abandonadas. Com a concessão, com as regras estabelecidas, vai ficar muito melhor".