Debate: Boulos diz ser esquisito Marçal 'bonzinho' e que ele é 'lobo em pele de cordeiro'

Ele também questionou por qual motivo Marçal escolheu dois ex-secretários de João Doria, Filipe Sabará e Wilson Pollara, para sua possível gestão. "Você indicou dois secretários do Doria, dizendo que vai chamar eles caso vença a eleição. O seu chefe de campanha era o braço direito do Doria. Você diz que é contra o sistema e pela mudança, mas porquê você chamou o time do Doria para governar junto com você".

Marçal rebateu o adversário, dizendo que as pessoas citadas romperam com Doria. "As pessoas que aceitei no meu governo são pessoas que romperam com Doria justamente porque ele é do governo Ricardo Nunes".

Em tom de provocação, o candidato afirma que Boulos é "socialista de iPhone". "Você é o candidato mais rico aqui, um socialista de iPhone que recebeu, do Lula, R$ 30 milhões do fundo eleitoral".

O candidato do PRTB perguntou se Boulos "quer fazer gracinha". "Quer tirar onda aqui no debate? Quer falar que tenho olhar de vaidoso? Você quer fazer gracinha? Se quiser fazer gracinha, me chama".