Bolsonaro intensifica agenda na reta final da eleição no Rio e vai votar com Ramagem

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai participar de uma série de agendas no Rio de Janeiro ao lado do candidato do PL na capital fluminense, Alexandre Ramagem, nesta reta final da campanha para a Prefeitura do Rio. A última cartada do ex-chefe do Executivo para levar o deputado federal bolsonarista ao segundo turno contra o favorito Eduardo Paes (PSD) começa nesta quinta-feira, 3, e vai se estender até o dia da votação, no domingo, 6.

A campanha de Ramagem faz os últimos ajustes da programação de Bolsonaro no Rio, mas a expectativa é que o líder participe de ao menos três agendas de rua com o candidato do PL em ao menos duas regiões da cidade, zona norte e zona oeste.

No domingo, a previsão é que Bolsonaro vote ao lado de Ramagem na Vila Militar, na zona oeste do Rio. Aliados do candidato do PL apostam na participação do ex-presidente para que Ramagem suba nas pesquisas e consiga levar a disputa ao segundo turno contra Paes, que lidera com folga as pesquisas de intenção de voto.