Ramagem critica Paes nas redes por fala sobre Ozempic: 'É malandragem'

O candidato à prefeitura do Rio de Janeiro Alexandre Ramagem (PL) usou as redes sociais na última terça-feira, 1º, para atacar Eduardo Paes (PSD), atual prefeito e candidato à reeleição, que afirmou em entrevista ao jornal Extra que pretendia distribuir Ozempic na rede pública de saúde caso fosse reeleito.

O Ozempic é um remédio injetável usado no tratamento da diabetes, mas ficou famoso por ter, como "efeito colateral", o fácil emagrecimento. Nas farmácias do Brasil uma unidade custa, em média, mil reais.

"Tomei muito Ozempic, aquele remedinho que está abaixando o peso de todo mundo. Ele vai ter a patente aberta no ano que vem, vai poder ter o genérico e vou colocar na rede pública toda", afirmou Paes, que alegou ter perdido 30 kg com o uso do medicamento.

Segundo a pesquisa Quaest divulgada na segunda-feira, 30, Paes lidera a corrida à prefeitura carioca, com com 53% das intenções de voto, podendo ser reeleito em primeiro turno. Ramagem aparece em segundo lugar, com 20%, seguido pelo deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), com 6%.