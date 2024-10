O POVO News: Pesquisa aponta empate triplo entre Boulos, Nunes e Marçal em SP

Nesta quarta-feira, 2, O POVO News realiza mais uma edição, com apresentação da jornalista Rachel Gomes. O programa irá discutir a pesquisa Real Big Data de São Paulo, que apresenta um empate triplo entre Guilherme Boulos (Psol), com 26%, Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB), com 25%.

Assista ao vivo:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A edição ainda discute sobre as tensões entre Israel e Irã , após o ataque com mísseis a Tel-Aviv na terça-feira, 1°, e a repercussão na política internacional. Além disso, o programa irá comentar sobre a operação do Governo Federal de repatriação de brasileiros no Líbano , após o país ser invadido pelo estado israelense, em um conflito com o grupo Hezbollah.

Ainda será abordado a ida da ministra da igualdade social, Anielle Franco, à Polícia Federal p ara depor no caso que investiga as denúncias de assédio do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

O colunista do O POVO, Carlos Mazza, irá analisar as últimas notícias da política nacional e local, e o jornalista do O POVO, João Paulo Biage, atualiza sobre as principais notícias de Brasília.



Serviço

O POVO News