Corregedor arquiva investigação sobre juiz que soltou acusados presos com 420 kg de cocaína

O corregedor-nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, arquivou investigação sobre o juiz federal Guilherme Michelazzo Bueno, que entrou na mira do Conselho Nacional de Justiça após soltar dois homens presos com 420 quilos de cocaína e maconha em Mato Grosso.

A avaliação do ministro é que a decisão de Michelazzo seguiu a "regra do livre convencimento do magistrado". Segundo Campbell não há "teratologia" nem "evidente infração disciplinar" no despacho do juiz federal.

O ministro frisou que, apesar de não se concordar com os argumentos do juiz, não há justa causa na instauração de um processo administrativo disciplinar contra o magistrado. "Eventual divergência na interpretação ou aplicação da lei não torna o ato judicial, por si só, teratológico, muito menos justifica a intervenção correcional", frisou.