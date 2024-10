Boulos e Tabata vão à Justiça contra Pablo Marçal por venda de apoio a candidatos a vereador

O empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) virou alvo de representações na Justiça Eleitoral após prometer gravar vídeos de apoio a candidatos a vereador mediante uma doação de R$ 5 mil para a sua campanha à Prefeitura de São Paulo.

As ações foram protocoladas por Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB) e se referem a um vídeo em que o ex-coach anuncia que o Pix dos candidatos interessados na divulgação seria um substitutivo ao uso do Fundo Eleitoral, ao qual o seu partido, o PRTB, possui acesso restrito em comparação a outras legendas. Procurada para comentar as ações, a campanha de Marçal não respondeu.

"Você conhece alguém que quer ser vereador e é candidato, que não seja de esquerda? De esquerda, nem precisa avisar. Se essa pessoa é do bem e quer um vídeo meu para ajudar a impulsionar a campanha dela, você vai mandar esse vídeo e falar: 'Olha que oportunidade'. Essa pessoa vai fazer um Pix de R$ 5 mil para minha campanha, como doação", disse Marçal em vídeo publicado nas redes sociais no dia 28 de setembro.