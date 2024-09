Em debate, Tabata diz que Marçal corre o risco de ter votos anulados

Em debate promovido pelo jornal Folha de S.Paulo em parceria com o portal UOL entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB) sugeriu que ter os votos anulados seria uma preocupação de quem cogita votar no ex-coach Pablo Marçal (PRTB) nesta eleição. "Quem votou em Marçal acabou elegendo o deputado do PT. Ele fez tanto esquema na campanha. Está sendo acusado de lavagem de dinheiro e contratou uma empresa dele", disse a deputada.

Ela relembrou que os votos dados a Pablo Marçal para deputado federal na eleição de 2022 foram "anulados". "Tem uma notícia dessa semana para quem quiser procurar e você está novamente incorrendo no mesmo erro e corre risco de ter seus votos anulados. Acho que esse eleitor merece uma consideração", afirmou Tabata.

Marçal pediu direito de resposta, mas lhe foi negado.