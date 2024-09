Caso Marielle: dono de ferro-velho é o primeiro condenado na investigação do atentado

Marielle Franco Crédito: Mídia NINJA

De acordo com as investigações, Orelha, que é dono de um ferro-velho, destruiu o carro em um desmanche no Morro da Pedreira, Zona Norte da Rio de Janeiro. De acordo com a delação de Élcio de Queiroz, preso como executor do crime, o ex-bombeiro Maxweel Simões, o Suel, foi quem entrou em contato com Orelha para realizar o desmanche do carro. Suel também foi preso no caso Marielle, suspeito de ter atrapalhado as investigações. Ronnie Lessa, assim como Élcio, foi preso como executor do crime.