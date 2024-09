Nunes tem 28%, Boulos, 24,9% e Marçal, 20,5% em SP, aponta Paraná Pesquisas

Levantamento da Paraná Pesquisas sobre o cenário eleitoral em São Paulo divulgada nesta sexta-feira, 27, mostra um empate técnico entre o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que tem 28% das intenções de voto, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que aparece com 24,9%. O ex-coach Pablo Marçal (PRTB) registrou 20,9% na sondagem e está empatado com Boulos no limite da margem de erro, que é de 2,6 pontos porcentuais.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) tem 7,3% das intenções de voto e o apresentador de televisão José Luiz Datena (PSDB) registrou 7,1%. Os dois estão empatados. Em seguida, aparecem Marina Helena (Novo) com 2,1%, Bebeto Haddad (DC) com 0,4%, João Pimenta (PCO) com 0,3%, Ricardo Senese (UP) com 0,3% e Altino Prazeres (PSTU) com 0,2%. Indecisos somam 3,9% e 4,9% dos paulistanos pretendem votar branco ou nulo.

A Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores paulistanos entre os dias 23 e 26 de setembro. O índice de confiabilidade é de 95% e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-09331/2024.