Caso dos kits de robótica: STF nega devolver R$ 4 mi a aliados e ex-assessor de Lira

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou recursos de investigados para resgatar valores apreendidos pela Polícia Federal no inquérito dos kits de robótica. São reivindicados R$ 3.799.840,00 e US$ 24 mil, além de cheques. O dinheiro foi encontrado pela PF em cofres, malas e mochilas durante as buscas na Operação Hefesto, em junho de 2023.

Os ministros Gilmar Mendes (relator), André Mendonça, Edson Fachin e Dias Toffoli votaram para manter o dinheiro depositado em uma conta judicial até que os investigados comprovem a origem. Kassio Nunes Marques ainda não votou.

Foi Gilmar Mendes quem condicionou a liberação dos valores à comprovação de que o dinheiro tem origem regular. Ele já havia negado a devolução em decisão individual.