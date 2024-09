Veja como saber sobre convocação para ser mesário voluntário

O prazo para a publicação dos editais de nomeação de mesários para as eleições 2024 se encerrou em agosto - e, desde então, as pessoas nomeadas já podem verificar sua convocação. As listas foram publicadas pelos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais, e os convocados foram notificados pela Justiça Eleitoral.

A convocação para mesários foi realizada por meio de carta, e-mail, presencialmente ou via WhatsApp, dependendo do critério do cartório eleitoral. Os convocados podem verificar sua situação entrando em contato direto com o cartório eleitoral onde estão inscritos ou consultando o Diário da Justiça Eletrônico (DJE) do TRE de seu Estado. Sites e telefones dos TREs estão disponíveis no Portal da Justiça Eleitoral.

Os mesários convocados recebem benefícios como folgas correspondentes aos dias de atuação nas eleições e nos treinamentos, além de auxílio-alimentação de R$ 60. A experiência como mesário também pode ser utilizada como critério de desempate em concursos públicos.