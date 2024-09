Qual é a ordem de votação nas urnas nas eleições municipais de 2024?

As eleições de 2024 ocorrem no dia 6 de outubro. Neste ano, os eleitores de mais de 5.569 municípios farão a escolha para prefeitos e vereadores que assumirão as funções entre os anos de 2025 e 2028. Segundo a legislação eleitoral, o processo de votação se inicia pela escolha do vereador ou da vereadora. Em seguida, o eleitor opta pelo prefeito ou pela prefeita que quer ter na cidade.

1º voto: vereador

O número correspondente a cada candidatura de vereador é composto por cinco dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao partido político e os três seguintes ao candidato. É possível votar somente em um candidato. Após pressionar os cinco números para o cargo de vereador no teclado da urna eletrônica, a imagem do candidato ou da candidata será exibida para confirmação.