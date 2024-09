Pesquisa Atlas em Campinas: Saadi tem 32,5% e Tourinho, 31%, e Zimbaldi, 14%

O levantamento da AtlasIntel possui um período de coleta das respostas posterior à cassação do registro de candidatura de Dário Saadi pela 275ª Zona Eleitoral de Campinas, que ocorreu na quinta-feira, 19.

Segundo a sentença do juiz Paulo Cesar Batista dos Santos, entre os dias 16 e 25 de agosto, Saadi teria "sistematicamente se valido de sua posição de autoridade para utilizar recursos e bens públicos como instrumentos de promoção pessoal e eleitoral".

A Justiça Eleitoral considerou que Saadi se valeu do cargo que ocupa para gravar programas eleitorais em áreas restritas de equipamentos públicos do município. "Dentre as diversas peças eleitorais representadas, verifico aquela gravada em 15 de agosto, no interior da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Padre Anchieta, local ao qual o representado teve acesso franqueado por seguranças e profissionais de saúde em razão, exclusivamente, do cargo que ocupa. Lá, ele discorre sobre a aquisição de equipamento e sobre a integração que pretende fazer no sistema da Saúde", disse o juiz em trecho da sentença.