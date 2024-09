O POVO News: Quais são os estados com posicionamento mais à direita e mais à esquerda?

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta quinta-feira, 26. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o episódio trará mais detalhes sobre o cenário das eleições em São Paulo e Belo Horizonte e abordará os resultados da pesquisa relacionada ao posicionamento político de parte dos eleitores brasileiros.

Assista ao vivo:

O programa falará sobre os resultados do levantamento do instituto Datafolha sobre as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes (MDB) aparece com 27%, seguido por Guilherme Boulos (PSOL), com 25% e Pablo Marçal (PRTB), com 21%.