Datafolha: Marçal tem rejeição maior do que a de Boulos e Nunes em SP

O ex-coach Pablo Marçal (PRTB) é o candidato com maior índice de rejeição, com 48%, segundo pesquisa Datafolha sobre o cenário eleitoral na cidade de São Paulo divulgada nesta quinta-feira, 26. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) é rejeitado por 38% e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) por 21%. O apresentador de televisão José Luiz Datena (PSDB} é rejeitado por 36% dos paulistanos. O índice negativo dele cresceu quatro pontos porcentuais desde que ele deu uma cadeirada em Marçal, durante o debate da TV Cultura, realizado no dia 16 de setembro. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) é rejeitada por 16%. Em seguida, aparecem o jornalista João Pimenta (PCO), com 14% de rejeição; a economista Marina Helena (Novo), com 13%; o ex-deputado federal Bebeto Haddad (DC), com 12%; o metroviário Altino Prazeres (PSTU), com 11%; e o sindicalista Ricardo Senese (UP), com 8%. Outros 2% dos paulistanos rejeitam todos e 1% rejeita nenhum. Indecisos somam 2%.

A pesquisa do Datafolha foi contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, e ouviu 1.610 eleitores paulistanos entre os dias 24 a 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06090/2024. Comparado com a pesquisa anterior do Datafolha, divulgada no dia 19 de setembro, a rejeição de Marçal oscilou um ponto porcentual para cima. No último domingo, 22, o candidato do PRTB se envolveu em outra polêmica em debates, quando recebeu três advertências e foi expulso do encontro organizado pelo Flow Podcast. Após a saída dele, um assessor de campanha deu um soco no rosto de Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes. O porcentual atingido por Marçal é o maior já registrado pela série histórica do Datafolha nas eleições deste ano.