O POVO News: Venezuela é tema de reuniões de Lula na ONU; eleições em SP e Fortaleza

O programa também aborda reação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o aumento da violência política nas disputas pelas prefeituras nestas eleições municipais.

O programa O POVO News realiza mais uma edição na tarde desta quarta-feira, 25.. Com apresentação da jornalista Raquel Gomes , o programa vai abordar a visita de presidente Lula (PT) a sede das Nações Unidas, e as reuniões bilaterais com outros líderes onde ele abordou os tema da Venezuela.

A edição também aborda as disputa pela prefeitura de São Paulo, Belém e Fortaleza, e os desdobramentos do embate entre Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB). Em Fortaleza, quarta pesquisa Datafolha sobre a eleição para prefeito mostrou André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) em continuidade na tendência de crescimento e se distanciando dos adversários, que seguiram em queda. Os candidatos do PL e do PT lideram as intenções de voto e estão em vantagem para chegar ao segundo turno, conforme o Datafolha.

Já em São Paulo, faltando duas semanas para as eleições municipais de 2024, a nova pesquisa AtlasIntel sobre as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo divulgada nesta segunda-feira, 23, apontou que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tem 28,3%. O candidato do PSOL é seguido pelo influenciador Pablo Marçal (PRTB) e pelo atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 20,9% cada.





