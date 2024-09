Mesmo com nova agressão, candidatos preveem Ida a debates

O registro de novo episódio de violência na campanha para a Prefeitura de São Paulo durante um debate eleitoral não deve afetar a programação de encontros previstos até a votação em primeiro turno, no dia 6 de outubro. As campanhas dos principais candidatos confirmaram nesta terça, 24, presença nos próximos debates mesmo após um último evento ter sido marcado pela expulsão de Pablo Marçal (PRTB) e a agressão de um assessor seu a Duda Lima, marqueteiro do prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB).

Marçal foi expulso na parte final do debate desta segunda-feira, 23, organizado pelo Flow Podcast, depois de atacar Nunes durante seus últimos segundos de fala. Em seguida, Nahuel Gomez Medina, assessor do candidato do PRTB, agrediu Lima com um soco no rosto. O marqueteiro foi levado ao hospital Albert Einstein, onde realizou exames e levou seis pontos em razão do corte no supercílio. Depois, ele se dirigiu à 16.ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento (mais informações nesta página).

A agressão a Lima foi repudiada pelas campanhas adversárias, que, embora não cogitem solicitar a expulsão de Marçal do próximo debate - que será promovido no sábado pela TV Record -, têm instigado as emissoras a refletirem sobre a participação do influenciador. Além do evento programado pela Record no dia 28, a Folha de S.Paulo/UOL e a TV Globo promoverão debates na próxima semana.