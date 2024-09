Adolescente brasileiro morre após ataque aéreo no Líbano, confirma o Itamaraty

FUMAÇA sai do local de um ataque aéreo israelense na cidade libanesa de Baalbeck Crédito: Nidal SOLH / AFP

O Ministério de Relações Exteriores (MRE) confirmou a morte de um adolescente de 15 anos no Líbano em meio a bombardeios israelense. Identificado como Ali Kamal Abdallah, o jovem estava acompanhado do pai, que é paraguaio, quando foi atingido por um ataque aéreo. A explosão que resultou na morte do jovem aconteceu no Vale de Beqaa, na cidade de Kelya que fica a 30 quilômetros da capital libanesa, Beirute. Além do adolescente, seu pai também foi vítima do ataque. A data da morte dos dois não foi informada nem há informações de onde teria partido o foguete. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os bombardeios israelenses sobre o Líbano se intensificaram nesta semana, após um histórico de ataque do grupo extremista Hezbollah. Desde o início das ações, mais de 560 pessoas já morreram e cerca de 1,8 mil ficaram feridas.



LEIA TAMBÉM: 'O inferno está à solta no Líbano', diz chefe da ONU após ataques israelenses

Esse é o pior conflito entre os grupos extremista e Israel desde 2006. A representação diplomática do Brasil no país informou que está prestando assistência à família do jovem que é natural de Foz do Iguaçu, no Paraná.