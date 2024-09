Tarcísio diz se preocupar com financiamento de campanhas pelo crime

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), manifestou preocupação com o financiamento de campanhas eleitorais pelo crime organizado e mencionou operações para combater o problema nas prefeituras.

As declarações ocorreram durante o painel "Brasil 2025/26: As oportunidades nos Estados", em conferência do Banco Safra, em São Paulo, nesta terça-feira, 24.

"Qual é o principal risco? A infiltração do crime organizado nos negócios lícitos para lavar o dinheiro do tráfico internacional de drogas", declarou.