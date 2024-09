Quem é o assessor de Pablo Marçal que agrediu marqueteiro de Nunes durante debate

O produtor Nahuel Gomez Medina, assessor de Pablo Marçal (PRTB) que agrediu o marqueteiro Duda Lima ao final do debate desta segunda-feira, 23, é dono de uma produtora que cria vídeos para o ex-coach. Lima é integrante da campanha do também candidato à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

No LinkedIn, Medina se apresenta como diretor cinematográfico de uma produtora que leva o nome do ex-coach. O produtor também é dono da empresa Medina Maker, que recebeu R$ 230 mil da campanha de Marçal para a realização de filmagens, conforme informações do Tribunal Superior Eleitoral.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nas últimas semanas, Medina se envolveu em uma polêmica após uma reportagem da Agência Pública revelar que o produtor estava comercializando o curso "MarshallFilms Experience," no qual prometia acesso a conteúdos exclusivos sobre filmagens e gravações da campanha. De acordo com a reportagem, o curso chegou a ser oferecido por R$ 28 mil.