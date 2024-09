Assessor de Marçal também se envolveu em confusão nos bastidores do debate da TV Cultura

O assessor de Pablo Marçal (PRTB) Nahuel Gomez Medina, que agrediu o marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB), Duda Lima, no último debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, também esteve envolvido em uma confusão nos bastidores do evento promovido pela TV Cultura, há cerca de uma semana - quando o empresário e influenciador foi atingido por uma cadeirada de José Luiz Datena (PSDB).

Após o episódio ocorrido nesta segunda-feira, 23, Nunes publicou um vídeo em seu perfil no Instagram afirmando que o assessor de Marçal é "claramente uma pessoa desequilibrada e violenta". Nas imagens compartilhadas, Medina aparece confrontando adversários de forma agressiva nos bastidores do debate. O assessor precisou ser contido pela equipe do ex-coach. "Ontem não foi a primeira vez que o agressor sócio do Pablo Marçal passou dos limites", escreveu Nunes na publicação.

De acordo com integrantes da campanha de Datena que presenciaram o ocorrido, um assessor do apresentador filmava a saída do estúdio quando foi confrontado por Medina, que ficou incomodado com a gravação e veio na direção da equipe do apresentador. O advogado da campanha de Marçal, Tassio Renam, afirmou que o episódio não possui nenhuma relação com o ocorrido no debate desta segunda-feira e não se pronunciou sobre a postura do assessor do ex-coach.