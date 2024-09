'Agressor deve ser exemplarmente punido' diz advogado de assessor de Nunes

Daniel Bialsk, advogado de Duda Lima, publicitário do prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), que foi atingido por um soco no rosto por Nahuel Medina, produtor do candidato do PRTB, Pablo Marçal, nos momentos finais do debate promovido nesta segunda-feira, 23, pelo Flow News, afirmou que o assessor de Marçal "deve ser exemplarmente punido por esse ato". A afirmação foi feita ao deixar o 16º Distrito Policial da cidade, às 4h desta terça-feira, 24.

Durante suas últimas considerações, Marçal afirmou reiteradas vezes que iria prender o atual prefeito por suposto envolvimento em corrupção de creches caso fosse eleito. O discurso calunioso infringiu as regras do debate, o que levou o mediador Carlos Tramontina a interromper o candidato. O ex-coach insistiu nas acusações, e depois de três advertências seguidas, foi convidado a se retirar do debate.

A situação provocou animosidade entre as equipes dos candidatos. Então, o produtor e videomaker da campanha do ex-coach desferiu um golpe contra o marqueteiro da campanha de Nunes, abrindo um corte profundo em sua sobrancelha. Ele teve de levar seis pontos no hospital. E nesta terça, de acordo com o advogado, passará por avaliação de um oftalmologista.

Em nota, a campanha de Pablo Marçal lamentou o ocorrido, mas destacou que Medina foi agredido primeiro pelo publicitário de Nunes, o que teria motivado a sua atitude. "Duda Lima perdeu o controle e, de forma inaceitável, agrediu o assessor Medina, arranhando seu peito e jogando seu celular no chão, conforme registrado em vídeo", diz a nota. "Após essa agressão, Duda continuou a proferir zombarias e, diante desse cenário, Medina também reagiu de maneira reprovável, perpetuando um ciclo de agressão física que é inaceitável, principalmente em ambientes de debate", diz ainda o ex-coach no comunicado.