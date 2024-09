Marco temporal: indígenas de MT defendem uso das terras para atividade econômica

Um grupo de indígenas da etnia Paresi de Campo Novo do Parecis, norte de Mato Grosso, defendeu o uso das áreas dos povos indígenas para exploração de atividades econômicas, como a agricultura, em audiência do Supremo Tribunal Federal.

"As políticas adotadas até então são de assistencialismo, enquanto precisamos de políticas de capacitação, turismo. Defendemos atividades econômicas dentro das terras indígenas demarcadas com finalidade coletiva. A terra indígena deve ser demarcada para finalidade cultural e tradicional, mas também com direito à atividade econômica", disse o presidente da Cooperativa Coopirahama, Arnaldo Zunizakae, durante a audiência da mesa de conciliação da Suprema Corte que busca um acordo para demarcação de terras indígenas.

Segundo Zunizakae, os Paresi plantam em torno de 20 mil hectares por safra, o que corresponde a 1,7% do território total da tribo. A atividade agrícola movimenta em torno de R$ 150 milhões a R$ 200 milhões por ano na tribo com colheita de 3 milhões de sacas de grãos por ano. Os Paresi atuam com agricultura no norte de Mato Grosso há vinte anos.