Lula: Até 2026, quero, outra vez, apresentar ao mundo o Brasil sem fome

Lula afirmou também que "cabe ao Estado, seja ele americano, brasileiro, ou chinês, ou finlandês, ou norueguês, ter como premissa básica atender necessidade do mais pobre".

O presidente continuou: "O rico não precisa do Estado. A classe média alta não precisa do Estado. Quem precisa do Estado são as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, que não têm uma profissão, que não conseguiram inventar uma Microsoft, que não têm condições".

Lula também disse que "a fome não é fenômeno da natureza", e sim, "irresponsabilidade dos governantes que não querem enxergar pessoas mais pobres".