Deputados propõem alterar Constituição de SP para reeleger presidente da Alesp

Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) assinada por 53 deputados estaduais de dez partidos busca viabilizar a reeleição do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL) - eleito para o cargo em março de 2023, com 89 votos - e outros integrantes da Mesa Diretora. Os parlamentares que assinaram o projeto fazem parte de legendas como Cidadania, MDB, Novo, PDT, PL, Podemos, PP, PSB, PSD, PSDB, Republicanos e União Brasil.

O projeto visa a reeleger membros da Mesa Diretora e seus substitutos dentro da mesma legislatura ou no mandato subsequente, citando "vontade política" dos deputados, mas proibindo recondução para um terceiro mandato consecutivo, mesmo sendo de uma legislatura para outra. Em São Paulo, a Constituição prevê que, após um mandato de dois anos, não é possível que um membro da mesa se reeleja para o mesmo cargo no pleito seguinte, apenas em uma eleição futura.

O texto também cita uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal (STF) a uma reeleição consecutiva em um caso semelhante no Paraná. Em ação julgada pelo ministro Gilmar Mendes, ele falou em "princípio republicano" a alternância de poder, configurando como ideal apenas uma possibilidade de reeleição.