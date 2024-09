Boulos ganha direito de resposta após Nunes dizer que traficantes deveriam votar nele

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) atendeu a pedido da campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), que pediu direito de resposta após o candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), publicar um vídeo nas redes sociais relacionando Boulos com um projeto de anistia para condenados por tráfico de drogas e dizendo que traficantes deveriam votar no candidato do PSOL. A decisão pediu também a remoção da postagem.

Na gravação, o emedebista citou um projeto de lei de autoria de parlamentares do PSOL que tramita no Congresso Nacional que visa anistiar condenados por tráfico no País. O projeto foi proposto após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir, em junho, que o porte de maconha para consumo próprio não é crime. Boulos não é um dos autores da proposição.

O narrador na campanha de Nunes dizia "se você é traficante de drogas, precisa votar no Boulos". A postagem não está mais no ar. Procuradas pelo Estadão, a campanhas não se manifestaram até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.