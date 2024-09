PF prende 36 candidatos das eleições municipais que tinham mandados em aberto

A Polícia Federal (PF) informou que prendeu 36 candidatos às eleições municipais de 2024 que tinham mandados de prisão em aberto.

As prisões ocorreram em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Maranhão, Acre, Rio Grande do Sul, Sergipe, Roraima, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

A maioria dos processos envolve inadimplência de pensão alimentícia. Veja a lista completa de crimes atribuídos aos candidatos: