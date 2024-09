Nunes, Boulos ou Marçal? Quem está à frente nas pesquisas após cadeirada em debate?

A nova leva de pesquisas confirmou uma tendência de movimento que começou a ser vista já nos resultados da semana passada, quando Nunes se recuperou e abriu vantagem na primeira posição, empatado tecnicamente ora com Boulos, ora com Marçal.

As três pesquisas realizadas após as agressões verbais entre dois dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB), que resultaram em uma cadeirada do apresentador de TV no ex-coach e adversário político, não foram significativamente alteradas pelo episódio, em comparação com os resultados que já eram indicados nos últimos levantamentos.

Nos novos resultados, o atual prefeito se manteve numericamente à frente, mas em empate com Boulos nos três levantamentos. Abaixo dos dois vem Marçal, o alvo da cadeirada, que inclusive viu sua rejeição oscilar três pontos para cima no levantamento do Datafolha - o que o coloca como o candidato com o maior índice de eleitores que "não votariam de jeito nenhum" nele no primeiro turno. Em seis semanas, o ex-coach cresceu 17 pontos no ranking de rejeição.

20/9 - Paraná Pesquisas

O novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 20, sobre as intenções de voto do paulistano para a Prefeitura de São Paulo aponta o atual prefeito liderando numericamente a disputa, com 26,8%, seguido por Boulos, com 23,7%, e por Marçal, com 21%. Como a margem de erro é de 2,6 pontos porcentuais, para mais ou para menos, Nunes e Boulos estão empatados tecnicamente, e o ex-coach aparece também em empate técnico com o deputado federal. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) tem 8,3% das menções, e Datena, 7%.