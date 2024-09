Marçal convoca pastores para encontro após perder espaço para Nunes entre evangélicos

Após perder espaço para Ricardo Nunes (MDB) entre os eleitores evangélicos, o candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, agendou um encontro virtual com pastores e líderes religiosos para esta segunda-feira, 23. A pesquisa Datafolha mais recente, divulgada na quinta-feira, 19, revela que Marçal recuou 5 pontos percentuais entre os evangélicos em uma semana, passando de 31% para 26% das intenções de voto nesse grupo.

No mesmo período, Nunes avançou de 29% para 32%. Com a margem de erro de 6 pontos percentuais para esse segmento, os dois candidatos estão tecnicamente empatados. No entanto, essa é a primeira vez em cinco semanas que o emedebista aparece numericamente à frente de Marçal entre os eleitores evangélicos. A pesquisa foi realizada entre 17 e 19 de setembro e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-03842/2024.

O candidato do PRTB gravou um vídeo convidando pastores de todo o País, especialmente da capital paulista, para uma videochamada no início da tarde da segunda-feira, 23. A gravação é acompanhada de um formulário para que os líderes religiosos se inscrevam e participem do evento. O documento solicita que os líderes indiquem o nome da igreja à qual pertencem e a quantidade de fiéis, além de seus perfis nas redes sociais e os dados de suas respectivas igrejas.