Justiça determina que PM libere processos administrativos contra vice de Nunes

"O processo administrativo, como todo e qualquer ato administrativo nele praticado, é essencialmente público, quer porque concretizados por autoridades públicas, quer porque somente existem para que se resguarde o interesse público. Por uma questão elementar de natureza mais lógica do que jurídica, o acesso a tais procedimentos e atos é, naturalmente, público, com excepcionalíssimas ressalvas", diz a decisão.

Ex-comandante das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), Mello Araújo deixou a corporação para assumir o cargo de diretor-presidente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente foi o responsável por indicar o coronel para a vaga de vice na chapa de Ricardo Nunes, o que trouxe novamente o nome de Mello Araújo à tona.

A Polícia Militar, no entanto, vinha negando repetidamente os pedidos de acesso aos processos administrativos do coronel, justificando-se com base no artigo 31 da Lei de Acesso à Informação. Esse artigo determina que informações pessoais relacionadas à intimidade, vida privada, honra e imagem terão acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos.