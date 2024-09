Conheça os capos da máfia presos por lavar no Brasil R$ 300 mi do tráfico na Itália

Nessa região do País, o braço da Cosa Nostra no Brasil fincou raízes e produziu um ousado e ambicioso esquema para lavar R$ 300 milhões do tráfico e de extorsões praticadas pela máfia na Itália - os investigadores estimam que o valor amealhado pela organização seja dez vezes maior.

O perfil dos capos da Cosa Nostra - a máfia siciliana que inspirou a trilogia 'O Poderoso Chefão' nos anos 1972, foi montado pela Equipe Conjunta de Investigação, força-tarefa de autoridades brasileiras e italianas na Operação Arancia que, em agosto passado, barrou o avanço da organização que se havia estabelecido no Rio Grande do Norte e na Paraíba.

O elo da Cosa Nostra no Brasil tem nome e sobrenome: Giuseppe Calvaruso, Giuseppe Bruno e Pietro Ladogana. Os três estão presos. Um deles sob suspeita de encomenda do assassinato de seu delator. Um outro, 'tesoureiro' da máfia, já condenado a 16 anos de cadeia na Itália. E o 'herdeiro' da organização.

Na última segunda, 16, a Justiça Federal no Rio Grande do Norte acolheu denúncia da Procuradoria e os colocou no banco dos réus, ao lado de outros seis suspeitos, todos brasileiros.

De acordo com o Ministério Público Federal, Calvaruso, Bruno e Pietro são os principais operadores do esquema da máfia italiana no Brasil.

Eles investiram majoritariamente em empreendimentos no Rio Grande do Norte e na Paraíba, como um restaurante refinado em Natal, apartamentos em Cabedelo (PB), uma casa de luxo em um resort de Bananeiras (PB) e um grande loteamento residencial no município de Extremoz (RN).

A Procuradoria indica que o esquema de lavagem de dinheiro da Cosa Nostra no Brasil foi montado por Pietro Ladogana. A partir de 2019, ele fez vários investimentos corporativos e imobiliários no Rio Grande do Norte com recursos da máfia. A trajetória do mafioso começou a ruir quando a Procuradoria de Palermo identificou sua atuação em parceria com Bruno e Calvaruso.

Em 2014, Pietro foi preso no Brasil sob suspeita de ter encomendado o assassinato de um outro italiano, Enzo Albanese. Segundo as investigações, ele ordenou a execução de Enzo por tê-lo denunciado, um mês antes, às autoridades brasileiras. Enzo Albanese revelou que o mafioso fazia parte de uma organização criminosa voltada para lavagem de dinheiro no território potiguar por meio da compra de imóveis e da administração de empresas fictícias.