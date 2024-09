Boulos confirma presença em debate do Flow; Nunes alega agenda cheia e não participará

O candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) confirmou neste sábado, 21, sua participação no debate eleitoral promovido pelo Flow nesta segunda-feira, 23. O candidato do MDB, Ricardo Nunes, informou que não participará do evento, alegando compromissos na agenda para o dia. A última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, 19, mostra Nunes e Boulos tecnicamente empatados na primeira posição, com 27% e 26% das intenções de voto, respectivamente.

Como o Estadão mostrou, o debate do Grupo Flow, responsável pelo Flow Podcast e Flow News, estava inicialmente agendado para ocorrer no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP. Porém, estudantes convocaram uma manifestação em protesto contra a presença de Nunes e Pablo Marçal (PRTB) na faculdade. Em decorrência disso, o local do evento foi alterado duas vezes: primeiro para o Centro de Difusão Internacional da USP e, finalmente, para o Clube Sírio.

Nunes, no entanto, nega que sua ausência no debate esteja relacionada à convocação da manifestação. "Já participei de vários debates. O Flow é um canal muito importante, mas nesta segunda-feira à noite eu tenho três compromissos, e não dá mais para cancelar minha agenda para passar horas em um debate. Ainda teremos outros debates, incluindo dois que serão televisionados. Já participei de seis debates, além de podcasts e sabatinas. Tenho muito carinho pelo Flow, mas não posso desmarcar três compromissos para estar lá", disse o prefeito a jornalistas neste sábado, 21.