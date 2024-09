Representante e multas: o que falta para o X voltar a funcionar no Brasil?

Na última quarta-feira, 18, os advogados André Zonaro Giacchetta e Sérgio Rosenthal protocolaram petição no STF em nome da plataforma digital informando que farão a representação processual do X.

Uma das demandas da Justiça é a apresentação de uma representação legal da empresa no Brasil. O STF informou que termina nesta sexta-feira, 20, o prazo que a plataforma tem para apresentar seu novo representante. No entanto, de acordo com o Uol e Reuters, a advogada brasileira Vanessa Souza, atualmente residente na Inglaterra, contratada para o cargo, voltou atrás.

A plataforma X, pertencente ao bilionário norte-americano Elon Musk, informou que irá cumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) para poder voltar a atuar no país . Foi o que informaram os advogados que defendem a empresa junto ao Supremo.

Em 13 de setembro, o ministro determinou o repasse do valor de R$ 18,35 milhões para os cofres da União para quitar multas impostas ao X em razão do descumprimento de decisões judiciais. Moraes considerou que as multas foram integralmente quitadas e determinou o desbloqueio imediato das contas bancárias e ativos da Starlink (R$ 11 milhões) e do X (R$ 7,2 milhões) no Brasil.

Os valores tinham sido bloqueados por Moraes para o cumprimento das multas impostas ao X por não retirar conteúdos após ordem do STF em investigações em andamento, além de ter retirado os representantes legais do Brasil, o que levou à suspensão do funcionamento da plataforma.

No entanto, na quinta, Moraes multou novamente o X e a Starlink, dessa vez em R$ 5 milhões por dia, por burlar a suspensão da rede social no Brasil. No dia anterior, a plataforma voltou a ficar acessível para parte dos usuários e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) noticiou uma atualização do aplicativo que possibilitou o acesso. Moraes entendeu que houve "dolosa, ilícita e persistente recalcitrância da plataforma no cumprimento de ordens judiciais".