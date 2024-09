O POVO News: Prazo para o X nomear representante no Brasil termina nesta sexta, 20

A edição também comenta sobre a possível volta do horário de verão e a prisão do deputado estadual Glauber Braga (Psol)

O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 20, com apresentação do jornalista Marcos Tardin. O programa irá comentar sobre a situação do X no Brasil. Esta sexta é o último dia para a rede social nomear um representa legal no país.

Assista ao vivo:

A edição também aborda a possível volta do horário de verão no Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá decidir sobre a temática até o final de setembro. Outro tema em destaque é a prisão do deputado Glauber Braga (Psol) no Rio de Janeiro. O programa ainda repercute as eleições em Belém, São Paulo e Salvador.