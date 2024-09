Marina Helena chama Lula de 'ladrão' e diz que Boulos gosta de 'defender bandido'

A candidata à Prefeitura de São Paulo Marina Helena (Novo) chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "ladrão" e acusou Guilherme Boulos (PSOL) de gostar de defender bandido, durante debate no SBT, nesta sexta-feira, 20.

"Isso é impagável. A gente conseguir ver Guilherme Boulos, que comanda um movimento marginal de invasão de propriedade. O partido dele, o PSOL, entrou no STF para garantir a saidinha dos presos. Também foi contrário a retirar as barracas que vendem drogas dentro da Cracolândia. Apoia o Lula, que é um ladrão. Boulos vem aqui e fala que quer cuidar de sua segurança", ironizou Marina.

Ela citou a ida do candidato ao desfile do Vai-Vai em São Paulo, no Carnaval de 2024. "Ele foi em um desfile de escola de samba que pegou todos os policiais e vestiu todos eles de demônios. É assim que ele vê a polícia. Boulos, por que você gosta tanto de defender bandido?", questionou Marina Helena no debate.