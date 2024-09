Marçal cita Lula em debate e fala em encerrar 'ciclo monstruoso' do PT no País

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) citou uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o debate no SBT, realizado nesta sexta-feira, 20, e disse que quer encerrar o "ciclo monstruoso" do PT no Brasil.

Ele explicou uma de suas propostas voltadas à educação financeira e investimento na bolsa. "Na Europa, mais de 70% das pessoas investem na bolsa. Nos Estados Unidos, mais de 50%. No Brasil, é 2,8%. Seu filho vai aprender isso", disse.

O candidato afirmou que, com essas propostas, pode "encerrar" o "ciclo monstruoso" do PT no País. "O presidente Lula disse que quem ganha mais de R$ 4 mil não vota mais no PT. Então tenho um alvo de fazer você prosperar e encerrar esse ciclo monstruoso do PT no Brasil".