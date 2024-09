Em SP, Nunes tem 26,8%, Boulos, 23,7%, e Marçal, 21%, aponta Paraná Pesquisas

O novo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 20, sobre as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo mostra o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 26,8%, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 23,7% e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), com 21%. A margem de erro é de 2,6 pontos porcentuais, para mais ou para menos. Os resultados são relativos ao cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

No segundo pelotão, aparecem a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 8,3%, o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), com 7%, e a economista Marina Helena (Novo), com 1,9%. Altino Prazeres (PSTU) e Bebeto Haddad (DC) possuem 0,1%, enquanto João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) não pontuaram. São 6,2% os que votam branco ou nulo e 4,8% estão indecisos.

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores paulistanos entre os dias 16 e 19 de setembro. O índice de confiança do levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo SP-03057/2024, é de 95%.