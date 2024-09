CNJ afasta juiz do TRT-SP por 2 anos e aciona MPF para investigar suspeita de corrupção

O juiz Lúcio Pereira de Souza, do Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região (TRT2), em São Paulo, foi afastado de suas funções por dois anos - mas com direito à remuneração -, sob suspeita de corrupção na penhora de um imóvel para pagamento de créditos trabalhistas. Seu salário líquido foi de R$ 77 mil em agosto, segundo dados do Portal da Transparência. O advogado Luís Carlos Gralho, que representa o magistrado, afirma que as decisões de Lúcio foram confirmadas integralmente e por unanimidade pelos desembargadores do TRT da 2.ª Região. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Todos os atos praticados no processo trabalhista que originou esse procedimento disciplinar foram praticados pelo magistrado dentro da legislação vigente, nos exatos limites da lei, e validados à unanimidade pelos órgãos revisores e pelos tribunais recursais", defendeu Luís Carlos Gralho no julgamento que levou ao afastamento de Lúcio.

O juiz foi colocado em disponibilidade até 2026 por supostamente ter autorizado a penhora de um imóvel, avaliado em R$ 50 milhões, para cobrir uma dívida trabalhista de R$ 52 mil. O corretor nomeado para a venda foi um advogado que havia representado o juiz em causas particulares. O imóvel terminou sendo vendido por metade da avaliação inicial. A empresa compradora havia sido criada cerca de 15 dias antes de formalizar a proposta e não tinha capital social declarado suficiente para lastrear a aquisição. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que administra e fiscaliza o Poder Judiciário, decidiu, por unanimidade, que o juiz Lúcio Pereira de Souza violou deveres previstos na Lei Orgânica e no Código de Ética da Magistratura, como a obrigação de agir com transparência, prudência e cautela e de "cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício". "O magistrado não conseguiu explicar todas essas discrepâncias e falta de transparência e mesmo assim homologou a venda do imóvel", ressaltou a conselheira Daiane Nogueira de Lira, relatora do processo de revisão disciplinar. Ela atribui ao magistrado "conduta grave".

Os conselheiros também aprovaram o envio do caso ao Ministério Público Federal (MPF), por verem indícios de corrupção passiva e prevaricação. O subprocurador-geral da República, José Adonis Callou de Araújo Sá, defendeu que o caso é grave e tem "aspectos nebulosos". Inicialmente, o TRT2 aplicou a pena de censura ao juiz, mas o CNJ considerou que o caso demandava uma punição mais grave.