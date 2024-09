Monark quer tirar de seu julgamento Flávio Dino, a quem chamou de 'gordola'

A defesa do influenciador Bruno Aiub, o Monark, pediu que o ministro Flávio Dino seja impedido de participar do julgamento de recursos para tentar reverter a multa de R$ 300 mil e o bloqueio de suas redes sociais. O julgamento dos recursos está previsto para começar nesta sexta-feira, 20, no plenário virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

A defesa menciona um processo movido pelo ministro contra o influenciador. Dino alega ter sido vítima de calúnia, difamação e injúria. Ele foi xingado e chamado de "gordola" por Monark em uma transmissão ao vivo.

O advogado Jorge Urbani Salomão, que representa o influenciar, afirma que o impedimento no caso "é tão elementar que dispensa maiores argumentações".