Toffoli melhora da pneumonia, mas não tem previsão de alta, diz boletim médico

"O Hospital DF Star informa que o ministro do STF José Antônio Dias Toffoli apresentou melhora clínica considerável nas últimas 24 horas. Ele se recupera de um quadro de pneumonia por hipersensibilidade. No momento encontra-se estável, respirando espontaneamente e sem previsão de alta", informa o boletim.

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou uma "melhora clínica considerável" no quadro de pneumonia que o levou a ser internado ontem, mas ainda não tem previsão de alta, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star, localizado em Brasília.

De acordo com a assessoria da Corte, a recomendação médica é que o ministro fique 14 dias afastado do trabalho a partir desta quarta-feira, 18. Na abertura da sessão plenária de hoje, o presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, disse que Toffoli "teve um problema de saúde" e enviou "votos de pronto restabelecimento".