Petista chama deputado do PL 'para esperar lá fora' na Alerj após fala sobre Jojo Todynho

A discussão aconteceu durante a sessão da Assembeia do Rio de Janeiro (Alerj) desta terça-feira, 17. No episódio, Jordy parabenizou a artista por "sair da senzala ideológica" da "claque esquerdista". Jojo Todynho se declarou uma mulher conservadora e fez publicações de apoio a Alexandre Ramagem, candidato do PL à prefeitura do Rio.

Segundo Jordy, os partidos de esquerda pregam amor, mas odeiam os que pensam diferente. O deputado então os chamou de "escravocratas do século XXI", "senhores de engenho" e "capatazes do pensamento" Por fim, Jordy disse que está fazendo um projeto para condecorar com a medalha Tiradentes, a maior honraria do estado, à cantora.

Mais adiante na sessão, Renato Machado (PT) rebateu as acusações e se ofendeu com os adjetivos usados. "Quando você se dirige à 'claque', está me incluindo. Você me respeite. Sou um cidadão de bem, pai de família, pastor evangélico e negro. Se você quiser arrumar problema pessoal comigo, você arruma lá fora", disse.

Machado, que se identificou como um homem negro, disse que Jordy não deveria incluí-lo no que chamou de claque. Enquanto o petista falava, apontando o dedo para o adversário, Jordy fez um gesto de passar o dedo sobre o antebraço. Machado considerou isso um gesto racista e disse que vai "tomar as providências cabíveis" e enviar o vídeo do ocorrido ao Ministério Público. Questionado sobre o gesto, Jordy disse que, durante a fala do petista, ele dizia de forma sarcástica "estou morrendo de medo" e o gesto com o dedo seria sobre estar arrepiado.