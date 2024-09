Pesquisa Quaest em Salvador: Bruno Reis tem 74%, Geraldo Júnior, 6% e Kleber Rosa, 4%

O prefeito e candidato à reeleição em Salvador, Bruno Reis (União), lidera isolado a pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 17, com 74% das intenções de voto. O atual prefeito ampliou sua distância para o segundo colocado no levantamento, Geraldo Júnior (MDB), escolhido por 6% dos entrevistados na pesquisa estimulada. No último levantamento, Reis tinha 66% das intenções de votos, enquanto Júnior apresentava 9%.

Kleber Rosa (PSOL) foi citado por 4% dos eleitores e aparece empatado tecnicamente com Victor Marinho (PSTU), que tem 1%. Eslane Paixão (UP), Giovani Damico (PCB) e Silvano Alves (PCO) não pontuaram. Indecisos são 6% enquanto brancos, nulos e eleitores que não irão votar somam 9%.

Na pesquisa espontânea, onde os nomes dos candidatos não são citados previamente, Bruno Reis também lidera com 47% das intenções de voto. O atual prefeito apresentou um crescimento de 18 pontos porcentuais de acordo com o último levantamento. Geraldo Júnior e Kleber Rosa estão empatados numericamente com 3%. Giovani Damico, Eslane Paixão, Silvano Alves e Victor Marinho não foram citados o suficiente para alcançarem pontuação. Eleitores indecisos são 43%, enquanto brancos, nulos e aqueles que não irão votar somam 4%.