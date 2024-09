Morre Aguinaldo Bezerra, servidor da Justiça Federal e articulista do O POVO

Morreu na última sexta-feira, 13, Aguinaldo Bezerra Damasceno, servidor da Justiça Federal do Ceará. Bezerra foi supervisor do Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc), da Seção Judiciária do Ceará, função que começou a desempenhar em 2017. Bezerra também era articulista do O POVO.

"Neste momento de luto, expressamos nossas condolências à família e amigos, reconhecendo a importância do legado deixado por Aguinaldo para a construção de uma sociedade pautada pela justiça social", diz nota de pesar da Justiça Federal do Ceará. As bandeiras ficaram a meio-mastro por três dias.

A seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também manifestou pesar e solidariedade aos familiares.