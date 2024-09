Em BH, Tramonte tem 28%, Fuad, 20% e Engler, 18%, afirma pesquisa Quaest

Pesquisa Quaest para a prefeitura de Belo Horizonte (MG) divulgada nesta quarta-feira, 18, indica que o apresentador e deputado estadual Mauro Tramonte, do Republicanos, lidera as intenções de voto no cenário estimulado.

No primeiro turno, Tramonte tem 28% de menções e é seguido pelo atual prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD), citado por 20% dos entrevistados. O deputado estadual Bruno Engler, do PL, tem 18% de menções. Noman e Engler estão em empate técnico, dentro da margem de erro do levantamento, de três pontos porcentuais.

Engler é seguido pela deputada federal Duda Salabert, do PDT, com 10% de intenções de voto. A pedetista está numericamente à frente do deputado federal Rogério Correia, do PT, com 5% de citações.