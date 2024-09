Após cadeirada, provocações de Marçal voltam a dominar debate

O primeiro debate após a cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB), realizado pela RedeTV! Nesta terça-feira, 17, em parceria com o UOL, foi marcado pelo clima de tensão nos primeiros blocos. Marçal voltou a protagonizar os momentos mais agressivos do evento. As discussões, porém, esfriaram com o desenrolar do debate e as acusações ficaram repetitivas. Diferentemente do encontro do último domingo, na TV Cultura, nenhum candidato deixou seu púlpito e não houve ameaça de agressões físicas.

O influenciador iniciou sua participação repetindo que Datena "não é homem" - insulto que fez o apresentador se descontrolar e agredi-lo no debate anterior - e se comportou como um "orangotango". "Eu não bato em covarde duas vezes. Covarde apanha uma vez só", respondeu o candidato do PSDB, acrescentando que não iria cair nas provocações de Marçal novamente.

Ao fim do debate, o candidato do PSDB disse que foi incitado pelo adversário a repetir a agressão. "Mantive a minha posição até pragmática demais, nem eu estava me reconhecendo ali. Fui obrigado a me segurar várias vezes", declarou.